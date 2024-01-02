Махровые ткани, как известно, предпочитают низкие температуры, поэтому рекомендуется выбирать режим стирки от 40 до 60 градусов. Этот диапазон температур помогает сохранить изделия мягкими и пушистыми, что является приятным бонусом для хозяек.
Важно также минимизировать контакт полотенец с другими вещами в процессе стирки, поэтому лучше всего стирать их отдельно. Дополнительное полоскание рекомендуется для удаления остатков стирального порошка из ворса.
Отжим следует выполнять на минимальных оборотах, не превышающих 500 оборотов в минуту. Это способствует бережному отжиму, сохраняя качество махровых полотенец.
При использовании машинной сушки для махровых полотенец рекомендуется выбирать режим с низкой температурой. Это поможет предотвратить излишнее воздействие высоких температур, сохраняя мягкость и объем ткани.
Чтобы еще больше смягчить ткань, после стирки в машине можно замочить изделия в теплой воде. Дополнительно можно воспользоваться солью, добавив две чайные ложки продукта в таз с водой и оставив полотенца в этом растворе на несколько часов. Эти рекомендации помогут поддерживать качество и комфортность махровых полотенец на длительный срок.
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