Какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине

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Посудомоечные машины стали незаменимыми помощниками для миллионов хозяек, но при их использовании часто допускаются ошибки.

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Поэтому важно вспомнить о шести предметах, которые не следует мыть в посудомоечной машине.

Деревянная посуда: Современная деревянная посуда, популярная из-за своей экологичности, требует особого ухода. Мойка в посудомоечной машине может привести к разрушению дерева из-за воздействия воды и высокой температуры, что уменьшит ее срок службы.

Ножи: Ножи, мытые в посудомоечной машине, теряют остроту. Это правило часто игнорируется, но важно помнить, что ножи лучше мыть вручную для сохранения их качества.

Ценные изделия: Посуда из хрусталя, фарфора, покрытая позолотой или с ручной росписью лучше мыть вручную, так как посудомоечная машина может повредить драгоценные элементы.

Тефлоновая и чугунная посуда: Сковороды и кастрюли с антипригарным покрытием требуют бережного ухода. Механизированная мойка может повредить антипригарное покрытие. Чугун, алюминий и олово также лучше мыть вручную из-за риска окислительных процессов.

Клееные изделия: Клееные детали на разделочных досках могут повредиться при механической мойке, что приведет к порче изделий.

Пластиковая посуда: Некоторая пластиковая посуда может не выдерживать термической обработки и подвергаться повреждениям в посудомоечной машине, так что следует обращать внимание на характеристики материала.