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Терапевт Драпкина дала 10 советов, что нужно делать с 1 января

2:27
Общество

Новый год уже прошел, но перед нами еще длительные каникулы. Как провести их с пользой, рассказывает Оксана Драпкина, Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, согласно информации aif.ru:

Терапевт Драпкина дала 10 советов, что нужно делать с 1 января
Фото: Нейросеть Шедеврум

10 рекомендаций о том, как отдохнуть в январские праздники и вернуться к работе в хорошем настроении.

  1. Забудьте о работе во время новогодних каникул. Если ваши мысли о работе не покидают вас даже во время сна, пришло время приостановиться, чтобы избежать нервного напряжения и проблем в личной жизни. Способность отделяться психологически от работы в свободное время помогает снизить усталость и поддерживает стабильное психическое здоровье.
  2. Отдохните от смартфона. Избыточное использование телефона может вызвать депрессию, тревогу и нарушения сна. Утренние часы считаются наиболее продуктивными, поэтому уделите это время творчеству или физической активности. Также рекомендуется оставить телефон в стороне за несколько часов до сна.
  3. Общайтесь на приятные темы. Избегайте обсуждения спорных вопросов, которые могут оставить неприятное послевкусие.
  4. Не стремитесь посетить все вечеринки, новогодние представления и родственников. Разрешите себе отдохнуть, остаться дома и насладиться покоем.
  5. Не проводите все каникулы в постели, старайтесь быть более активными. Даже небольшая прогулка на свежем воздухе принесет пользу.
  6. Соблюдайте умеренность в еде и избегайте употребления алкоголя.
  7. Поддерживайте режим дня. Здоровое питание, достаточное количество воды, физическая активность и полноценный сон улучшают память, мышление и внимание, а также продлевают жизнь.
  8. Предварительно запланируйте несколько дней между окончанием новогодних праздников и возвращением на работу для восстановления режима и завершения домашних дел.
  9. Рассматривайте возвращение на работу как приятную встречу с коллегами. Поделитесь впечатлениями о праздниках, создавая позитивное настроение.
  10. Плавно восстанавливайте обычный ритм, не беритесь за все сразу. Начните с одного-двух пунктов, постепенно расширяя список задач. Таким образом, вы сможете успешно справиться с новой рабочей нагрузкой.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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