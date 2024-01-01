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Типы людей, с которыми дружить - себе дороже

2:11
Общество

Окружение оказывает значительное воздействие на человека, формируя его взгляды и восприятие окружающего мира. Важно тщательно подходить к выбору тех, с кем мы общаемся и проводим свое свободное время.

Типы людей, с которыми дружить - себе дороже
Фото: Own work by Raymond Diaz Bruno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Каждый человек не обязательно может понравиться, и разные личности могут вызывать отрицательные эмоции по разным причинам. Однако, существуют определенные типы людей, взаимодействие с которыми может нести негативные последствия.

Не интересуется вами: Этот человек охотно расскажет о себе, но не проявит интерес к вашей жизни. Ваши встречи могут казаться больше собеседованием, где вы задаете вопросы, а получаете ответы.

Пессимист: Человек, который постоянно выражает негодование и отказывается от веселья, может негативно влиять на ваше настроение и психическое состояние.

Энергетический вампир: Общение с таким человеком вызывает сильную усталость и истощение. Это может быть вызвано излишним рассказыванием о негативных событиях или даже использованием вас для достижения своих целей.

Попрошайка: Если просьбы дать взаймы или одолжить что-то становятся регулярными, это может вызвать раздумья о целесообразности дружбы с таким человеком.

Сплетник: Люди, которые часто обсуждают общих знакомых за их спиной, могут представлять риск того, что они могут говорить о вас.

Умник: Постоянные поправки и указания на недочеты в ваших действиях могут создать ощущение, что человек стремится самоутвердиться за ваш счет.

Эгоист: Такой человек, не предлагая помощь в трудную минуту, может сам непременно обратиться за поддержкой, при этом проявляя мало сочувствия.

Не принимает ваших успехов: Завистливый друг, который не принимает ваших успехов, может умалять их значение или считать случайными.

Важно замечать подобные черты в поведении, так как со временем они могут проявиться более явно и существенно повлиять на ваши отношения. Лучше прекратить общение, прежде чем оно перейдет все границы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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