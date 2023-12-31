Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок поможет в борьбе с мошками на комнатных цветах
Лабиопластика: все, что нужно знать об интимной пластике
Ученые рассказали, почему пищевые добавки бесполезны
RT: Зеленский лично отдавал приказы батальону "Кракен" об атаке Белгорода 30 декабря
Автоэксперты назвали автомобили, которые моментально раскупают на вторичном рынке
Bali Post: власти Бали выселили 59 россиян в 2023 году
Симоньян: "порезали, как могли" новогодний эфир из-за "голых" звезд
Самая щадящая техника окрашивания: кому подойдет airtouch?
У керамической плитки загрязнились швы? Рассказываем, как эффективно их очистить

На Пхукете катер с туристами из РФ столкнулся со скалами, один человек погиб

1:10
Общество

Один человек погиб, ещё шесть граждан России получили травмы после столкновения туристического катера со скалами в Пхукете. Отмечается, что катер проплывал мимо острова Майтон.

На Пхукете катер с туристами из РФ столкнулся со скалами, один человек погиб
Фото: Openverse by Freggs is licensed under CC BY-SA 2.0

Столкновение произошло около 15:00 по местному времени.

"Катер с туристами столкнулся со скалами. Одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России с различными травмами были госпитализированы", — сообщил генконсул РФ Владимир Соснов.

В настоящее время оказывается помощь пострадавшим. Кроме того, на катере находились граждане других стран. Общее число пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что выявленный в Тайланде вирус оказался смертельным. Уже 970 тысяч человек являются его носителем. Несмотря на усилия медицинской службы, случаи смертей уже зафиксированы. Очередная напасть, оказавшаяся на пороге Таиланда, — это грипп, и хотя вирус выглядит привычным, его высокая контагиозность представляет угрозу для общественного здоровья.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Это нужно сделать с жимолостью, как только растает снег

Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.

Уход за кустами жимолости начинается с обрезки
Простой торт без выпечки станет отличным десертом для вашего праздничного стола
Очень вкусный торт без выпечки готовится быстро: съедается до последней крошки
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"
"Новогодний": изумительный салат с крабовыми палочками и мандаринами 
Российская армия начинает зимнее наступление по земле и по воздуху Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов" Михаил Плисюк
Эти упражнения помогут похудеть в домашних условиях без беговой дорожки
Время посева настало: посадите эти растения в зимой, и они зацветут уже этим летом
Пара мандаринов и пять минут: быстрый рулет к чаю без выпечки
Пара мандаринов и пять минут: быстрый рулет к чаю без выпечки
Последние материалы
Bali Post: власти Бали выселили 59 россиян в 2023 году
Симоньян: "порезали, как могли" новогодний эфир из-за "голых" звезд
Самая щадящая техника окрашивания: кому подойдет airtouch?
У керамической плитки загрязнились швы? Рассказываем, как эффективно их очистить
Казаки в Донбассе: Европу надо засеять хлебом
Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу"
Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов"
Ботокс для волос: польза и вред
Динамика рынка недвижимости в Красногорском районе: перспективы и тенденции
Что делать, если кошка съела мишуру с новогодней ёлки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников