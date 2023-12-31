На Пхукете катер с туристами из РФ столкнулся со скалами, один человек погиб

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Один человек погиб, ещё шесть граждан России получили травмы после столкновения туристического катера со скалами в Пхукете. Отмечается, что катер проплывал мимо острова Майтон.

Фото: Openverse by Freggs is licensed under CC BY-SA 2.0

Столкновение произошло около 15:00 по местному времени.

"Катер с туристами столкнулся со скалами. Одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России с различными травмами были госпитализированы", — сообщил генконсул РФ Владимир Соснов.

В настоящее время оказывается помощь пострадавшим. Кроме того, на катере находились граждане других стран. Общее число пострадавших не уточняется.

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