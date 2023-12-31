Bali Post: власти Бали выселили 59 россиян в 2023 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Бали в Индонезии депортировали 59 граждан из России в этом году. Информацию приводит издание Bali Post, ссылаясь на главу иммиграционного управления острова Денпасара Сухендра.

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

За год с острова было выслано 164 иностранца.

Отмечается, что 85 из них обвинялись в несоблюдении законов.

"79 иностранцев — в превышении срока пребывания по визе", — уточнил Сухендра.

Кроме того, отмечается, что 15 человек было департировано из Австралии и 14 — из США.

Ранее сообщалось о том, что челябинский суд лишил гражданства России двух человек 21 и 24 лет. Как сообщает ТАСС, они приехали из страны ближнего зарубежья. Причина лишения — уклонение от воинского учета. В настоящее время решается вопрос по их дальнейшему пребыванию в России, они должны покинуть страну, иначе они будут депортированы.