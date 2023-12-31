Власти Бали в Индонезии депортировали 59 граждан из России в этом году. Информацию приводит издание Bali Post, ссылаясь на главу иммиграционного управления острова Денпасара Сухендра.
За год с острова было выслано 164 иностранца.
Отмечается, что 85 из них обвинялись в несоблюдении законов.
"79 иностранцев — в превышении срока пребывания по визе", — уточнил Сухендра.
Кроме того, отмечается, что 15 человек было департировано из Австралии и 14 — из США.
Ранее сообщалось о том, что челябинский суд лишил гражданства России двух человек 21 и 24 лет. Как сообщает ТАСС, они приехали из страны ближнего зарубежья. Причина лишения — уклонение от воинского учета. В настоящее время решается вопрос по их дальнейшему пребыванию в России, они должны покинуть страну, иначе они будут депортированы.
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