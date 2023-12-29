Член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с Pravda.Ru дал советы по выбору сладкого новогоднего подарка.

Эксперт считает, что продавцам невыгодно подсовывать покупателям что-то просроченное и негодное.

"Если вы приходите в серьёзную компанию, в какую-то крупную, которая долгие годы работает и предполагает работать дальше, то для этой компании бренд, компания, репутация компании — это, собственно, её капитализация, это деньги акционеров. Если вы покупаете неизвестно где, на не пойми в каком рынке, где этот человек сегодня есть, завтра больше его нет, и вы никогда его не увидите, там, конечно, вы можете ожидать любых подвохов, но на самом деле там вы можете ожидать подвохов не только перед Новым годом, а вообще в любой день", — объяснил маркетолог.