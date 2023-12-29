Губернатор утвердил проект объединенной охранной зоны в Ростове вопреки протестам активистов

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Губернатор Василий Голубев окончательно утвердил проект объединенной охранной зоны в центре Ростова, несмотря на противостояние со стороны общественности и градозащитников. Проект, обсуждаемый в течение многих месяцев, предполагает установление ограничений на высотность строений в центре города.

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Как сообщает rostovgazeta.ru, чиновники утверждают, что объединенная охранная зона принесет множество преимуществ, в том числе ограничит высотность новых строений. Однако общественность высказывает опасения относительно того, что не все кварталы в Нахичевани включены в охранную зону.

Это означает, что старинные дома без охранного статуса могут быть разрушены, а на их месте возведены многоэтажные здания. Градозащитники предупреждают, что ценные исторические сооружения могут быть утрачены из-за новостроек, создавая угрозу сохранению аутентичного облика старого Ростова.