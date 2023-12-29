Решить проблему бездомных собак можно с применением гуманных методов. Внедрение программы ОСВВ (Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) вместе с необходимыми правилами и льготами значительно улучшит ситуацию с бродячими животными. Зоозащитница Вероника Михайлова рассказала об этом.
В Республике Алтай были утверждены изменения в закон о ветеринарии и обращении с животными. Как говорят нововведения, агрессивных животных будут усыплять, если у них нет владельцев. Согласно заявлению Михайловой, благодаря программе ОСВВ количество происшествий с бродячими собаками уменьшилось.
Михайлова подчеркнула наличие ошибок в разработке и применении гуманных законов о животных. По её мнению, вместе с программой ОСВВ следует предоставлять льготы на их стерилизацию, проводить социальную рекламу и назначать штрафы за самовольный выгул.
Она выразила недовольство тем, что в регионах, где были приняты законы об эвтаназии животных, не уделяется достаточного внимания социальной рекламе и взаимодействию с зоозащитными сообществами.
"Теперь после принятия законов о содержании домашних животных необходимо время на их правоприменение и изменение отношения к этим правонарушениям жителей", — объяснила она в беседе с Телеканалом "360".
Михайлова заключила, что через пару лет активной работы в этом направлении ситуация с бездомными животными заметно улучшится.
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