В последние дни 2023 года во многих регионах России ожидается "арктическое вторжение". Оно принесет сильные морозы, соответствующее заявление сделал специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Эксперт заявил, что мощный циклон, названный немецкими метеорологами "Бодо", принесет в Москву и Санкт-Петербург снегопады в последние дни года. Также будет оттепель, которая приведёт к снег и дождю.
Ранее сообщалось о том, что метеоролог Шувалов предупредил о новых рекордных осадках перед Новым годом. Зимой 2024 года россиян ожидают значительные колебания температур и рекордные снегопады. Текущая зима характеризуется резкими перепадами температур и сильными осадками.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.