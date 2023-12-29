Циклон «Бодо» начнет арктическое вторжение в Россию на Новый год

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В последние дни 2023 года во многих регионах России ожидается "арктическое вторжение". Оно принесет сильные морозы, соответствующее заявление сделал специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Фото: ru.freepik.com

Эксперт заявил, что мощный циклон, названный немецкими метеорологами "Бодо", принесет в Москву и Санкт-Петербург снегопады в последние дни года. Также будет оттепель, которая приведёт к снег и дождю.

Ранее сообщалось о том, что метеоролог Шувалов предупредил о новых рекордных осадках перед Новым годом. Зимой 2024 года россиян ожидают значительные колебания температур и рекордные снегопады. Текущая зима характеризуется резкими перепадами температур и сильными осадками.