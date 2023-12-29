МВД: Водительские удостоверения с истекающим сроком в 2024-25 годах продлят на на три года

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Водительские права, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, будут продлены на три года. Информацию об этом приводит ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Фото: http:// minsvyaz.ru

"Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности" — приводится в заявлении Волк.

Инициатива о продлении срока действия удостоверений была предложена как в МВД, так и в Минэкономразвитии РФ. Инициатива реализуется в рамках полномочий правительства России.

Ранее мы сообщали о том, что в ГИБДД раскрыли, за какие нарушения инспекторы больше не будут штрафовать водителей. Отмечается, что в последнее время заметно увеличилась лояльность полицейских ГИБДД к некоторым видам нарушений на дороге.