Юрист Соловьев рассказал, как поступать с соседями-дебоширами в новогоднюю ночь

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В новогоднюю ночь обычные "нормы шума" перестают действовать, и россияне могут безнаказанно создавать шум в своих квартирах, отмечая наступление нового года. Так что, если вы решите лечь спать раньше соседей, то фон веселой музыки и звуков танцующих людей вам не избежать.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Но это не означает, что невозможно обратиться за помощью, чтобы урегулировать веселую толпу, собравшуюся рядом? Заслуженный юрист России Иван Соловьев уверен, что это вполне возможно. В интервью Общественной Службе Новостей он заявил, что полиция в новогоднюю ночь работает так же активно, как и в любой другой.

"Новый год — прекрасный праздник, но примерно четверть трудоспособного населения России, включая бригады скорой помощи, МЧС, пожарников и другие службы, продолжают работать в этот праздничный период. Это также касается полиции! Поэтому утверждать, что в стране "вымирает" всё в ночь с 31 декабря на 1 января, неверно. Все, кто обеспечивает безопасность и работу необходимых служб, будут на своих местах!"

Следовательно, продолжил эксперт, если вы считаете, что кто-то нарушает общественный порядок, не стесняйтесь обращаться за помощью к правоохранительным органам.

"Если чьи-то действия явно выходят за разумные пределы, если вы слышите, что в соседней квартире происходит драка или даже что-то еще более серьезное, звоните, и полиция приедет! Даже если веселье продолжается до пяти утра и мешает вам — это также повод обратиться за помощью к правоохранителям".