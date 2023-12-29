Юрист Соловьев рассказал, как поступать с соседями-дебоширами в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь обычные "нормы шума" перестают действовать, и россияне могут безнаказанно создавать шум в своих квартирах, отмечая наступление нового года. Так что, если вы решите лечь спать раньше соседей, то фон веселой музыки и звуков танцующих людей вам не избежать.
Но это не означает, что невозможно обратиться за помощью, чтобы урегулировать веселую толпу, собравшуюся рядом? Заслуженный юрист России Иван Соловьев уверен, что это вполне возможно. В интервью Общественной Службе Новостей он заявил, что полиция в новогоднюю ночь работает так же активно, как и в любой другой.
"Новый год — прекрасный праздник, но примерно четверть трудоспособного населения России, включая бригады скорой помощи, МЧС, пожарников и другие службы, продолжают работать в этот праздничный период. Это также касается полиции! Поэтому утверждать, что в стране "вымирает" всё в ночь с 31 декабря на 1 января, неверно. Все, кто обеспечивает безопасность и работу необходимых служб, будут на своих местах!"
Следовательно, продолжил эксперт, если вы считаете, что кто-то нарушает общественный порядок, не стесняйтесь обращаться за помощью к правоохранительным органам.
"Если чьи-то действия явно выходят за разумные пределы, если вы слышите, что в соседней квартире происходит драка или даже что-то еще более серьезное, звоните, и полиция приедет! Даже если веселье продолжается до пяти утра и мешает вам — это также повод обратиться за помощью к правоохранителям".
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.