"Желтый" уровень погодной опасности ввели до 30 декабря в Петербурге

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Информация приводится пресс-службой администрации города.
В Росгидрометцентре заявили, что с 18:00 до 00:00 30 декабря в Петербурге будет установлен желтый уровень опасности.
Причина — гололёд и изморозевые отложения. В отдельных районах может быть мокрый снег.
Ранее сообщалось о том, что в Сочи из-за снежного шторма закрылись большинство горнолыжных трасс. Так, на горнолыжных курортах "Роза Хутор" и "Красная Поляна" в Сочи закрыты большинство трасс и канатных дорог из-за сильного шторма.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.