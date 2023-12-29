"Желтый" уровень погодной опасности ввели до 30 декабря в Петербурге

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Информация приводится пресс-службой администрации города.

Фото: livejournal.com

В Росгидрометцентре заявили, что с 18:00 до 00:00 30 декабря в Петербурге будет установлен желтый уровень опасности.

Причина — гололёд и изморозевые отложения. В отдельных районах может быть мокрый снег.

Ранее сообщалось о том, что в Сочи из-за снежного шторма закрылись большинство горнолыжных трасс. Так, на горнолыжных курортах "Роза Хутор" и "Красная Поляна" в Сочи закрыты большинство трасс и канатных дорог из-за сильного шторма.