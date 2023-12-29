Эксперт рассказал, как выбрать красную икру

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Выбирая новогоднее лакомство, стоит обратить внимание, чтобы продукт был однородный по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца и не иметь постороннего запаха.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Икра нерки и кижуча обычно имеет слегка горьковатый вкус, но это абсолютно нормально. Размеры икринок зависит от вида рыбы, самая крупная икра – это икра кеты, а вот у нерки икра самая мелкая.

"Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта. Открытую банку с икрой следует доесть в ближайшие сутки, а уже готовый бутерброд с икрой рекомендуется употребить в течение двух часов", - рассказала Павлова.

Кроме того, эксперт уточнила, стоит обращать внимание на маркировку икры. Если продукт произведен из замороженного сырья семейства лососевых, то в маркировке это должно быть указано, такой продукт может иметь слабую, непрочную, легко лопающуюся оболочку зерна, помятый вид зерна.