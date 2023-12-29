Выбирая новогоднее лакомство, стоит обратить внимание, чтобы продукт был однородный по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца и не иметь постороннего запаха.
Икра нерки и кижуча обычно имеет слегка горьковатый вкус, но это абсолютно нормально. Размеры икринок зависит от вида рыбы, самая крупная икра – это икра кеты, а вот у нерки икра самая мелкая.
"Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта. Открытую банку с икрой следует доесть в ближайшие сутки, а уже готовый бутерброд с икрой рекомендуется употребить в течение двух часов", - рассказала Павлова.
Кроме того, эксперт уточнила, стоит обращать внимание на маркировку икры. Если продукт произведен из замороженного сырья семейства лососевых, то в маркировке это должно быть указано, такой продукт может иметь слабую, непрочную, легко лопающуюся оболочку зерна, помятый вид зерна.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.