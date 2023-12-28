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Комбинезон или смокинг: эксперт рассказала, в чём нужно встречать Новый год

2:13
Общество

До наступления Нового года остаются считанные дни, а значит, пора подумать о том, что надеть в праздничную ночь. 2024 — год зелёного деревянного дракона. Какие ткани и цвета принесут удачу? Руководитель направления внешних коммуникаций Ярмарки Мастеров — Livemaster Юлия Блинова поделилась с читателями Pravda. Ru идеями для создания новогоднего образа.

Комбинезон или смокинг: эксперт рассказала, в чём нужно встречать Новый год
Фото: https://www.sydneychristmaspartycruises.com.au/ by Jill Wellington is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Символ грядущего года любит всё яркое, мерцающее и блестящее. Выбирайте красный, зелёный и золотой, добавляя к ним интересные аксессуары.

Варианты аутфитов:

  • Платье-комбинация.

База, которую легко комбинировать со многими вещами в гардеробе. Бордовое платье-комбинация, дополненное чёрным приталенным пиджаком, отлично подойдет как для корпоратива, так и для домашнего празднования. В качестве аксессуаров можно добавить изумрудные туфли-лодочки и серьги-кисти в таком же оттенке.

  • Блестящее платье.

Пайетки, стразы, блестки — обязательные атрибуты новогодних образов. Выберите пикантное платье с интригующим вырезом на ноге и соблазнительным декольте. Символ года будет в восторге от блеска!

  • Шёлковый топ + брюки.

Для любителей комфорта — шёлковые топы на тонких бретельках лучший вариант. Это стильно и женственно. Широкие брюки или джинсы — на ваш вкус. В любом случае важно дополнить образ объёмными серьгами или колье.

  • Комбинезон.

Праздник женщинам не обязательно встречать в платьях и юбках. Сексуальным вариантом является и комбинезон. Главное — найти правильный фасон. Обратите внимание на длину макси и свободный крой.

  • Женский смокинг.

Один из самых трендовых вариантов — женский смокинг или гусарский китель. Его можно надеть с футболкой или блузой, тогда получится стильный и строгий образ. Сделать акцент можно на ярких аксессуарах или топе в пайетках.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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