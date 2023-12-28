До наступления Нового года остаются считанные дни, а значит, пора подумать о том, что надеть в праздничную ночь. 2024 — год зелёного деревянного дракона. Какие ткани и цвета принесут удачу? Руководитель направления внешних коммуникаций Ярмарки Мастеров — Livemaster Юлия Блинова поделилась с читателями Pravda. Ru идеями для создания новогоднего образа.
Символ грядущего года любит всё яркое, мерцающее и блестящее. Выбирайте красный, зелёный и золотой, добавляя к ним интересные аксессуары.
Варианты аутфитов:
База, которую легко комбинировать со многими вещами в гардеробе. Бордовое платье-комбинация, дополненное чёрным приталенным пиджаком, отлично подойдет как для корпоратива, так и для домашнего празднования. В качестве аксессуаров можно добавить изумрудные туфли-лодочки и серьги-кисти в таком же оттенке.
Пайетки, стразы, блестки — обязательные атрибуты новогодних образов. Выберите пикантное платье с интригующим вырезом на ноге и соблазнительным декольте. Символ года будет в восторге от блеска!
Для любителей комфорта — шёлковые топы на тонких бретельках лучший вариант. Это стильно и женственно. Широкие брюки или джинсы — на ваш вкус. В любом случае важно дополнить образ объёмными серьгами или колье.
Праздник женщинам не обязательно встречать в платьях и юбках. Сексуальным вариантом является и комбинезон. Главное — найти правильный фасон. Обратите внимание на длину макси и свободный крой.
Один из самых трендовых вариантов — женский смокинг или гусарский китель. Его можно надеть с футболкой или блузой, тогда получится стильный и строгий образ. Сделать акцент можно на ярких аксессуарах или топе в пайетках.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.