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Латвия собирается выселить более 1200 россиян, не урегулировавших правовой статус

1:21
Общество

Латвия собирается выселить из страны более 1,2 тысячи русских граждан. Их обвиняют в том, что они не урегулировали свой правовой статус для нахождения на территории страны. Информацию приводит портал lsm. lv.

Латвия собирается выселить более 1200 россиян, не урегулировавших правовой статус
Фото: Openverse by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0

Отмечается, что к 30 ноября документы на получение вида на жительство в Латвии не подали 1 213 человек.

"Они должны покинуть территорию Латвии", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Управление по делам гражданства и миграции имеет сведения о том, что 904 из них перешли границу Латвии.

Закон об иммиграции в Латвии предполагает, что гражданства РФ, а также постоянные виды на жительство перестали действовать в сентябре этого года.

Чтобы оставаться в Латвии, все 1 213 человек должны были подать соответствующую заявку для получения статуса постоянного жителя Евросоюза. Кроме того, от них требовалось знание национального языка.

Ранее представитель МИД РФ Захарова рассказала, что Россия ответит Латвии на захват "Дома Москвы". У представителей спецслужб в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Риге отобрали все средства связи. В настоящее время проводятся допросы.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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