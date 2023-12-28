На новогодних каникул в Москве состоятся рейды по выявлению водителей, находящихся в нетрезвом виде за рулём. Соответствующую информацию привели в ГИБДД.
Рейды будут проводиться с 29 декабря до 8 января 2024 года
"Столичная Госавтоинспекция будет проводить усиленную работу по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения", — рассказали в ГИБДД.
Ранее сообщалось о том, что россиянам дадут возможность использовать б/у запчасти для ремонта по ОСАГО. Повторная эксплуатация отдельных комплектующих не приведёт к риску. Зачастую это определяется возрастом российского автопарка, которому 15 лет.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.