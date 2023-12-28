Менеджер по продажам ёлок Владимир Ананич объяснил, на что нужно обращать внимание при выборе живой ёлки.
Эксперт расссказал, что ёлка должна быть тяжёлой и источать хвойный запах. Не стоит покупать сухую ёлку.
Ранее приводились советы по украшению интерьера к новому году.
"Попробуйте при покупке оторвать от неё одну иголочку и растереть пальцами. У вас на руках должен остаться маслянистый след", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Ананич посоветовал увлажнять воздух в помещении, где стоит новогоднее дерево, и опрыскивать ёлку водой каждый день.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.