Эксперт рассказал, как выбрать качественную ёлку: "Оторвать и растереть иголочку"

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Менеджер по продажам ёлок Владимир Ананич объяснил, на что нужно обращать внимание при выборе живой ёлки.

Фото: WallpapersCraft

Эксперт расссказал, что ёлка должна быть тяжёлой и источать хвойный запах. Не стоит покупать сухую ёлку.

Ранее приводились советы по украшению интерьера к новому году.

"Попробуйте при покупке оторвать от неё одну иголочку и растереть пальцами. У вас на руках должен остаться маслянистый след", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Ананич посоветовал увлажнять воздух в помещении, где стоит новогоднее дерево, и опрыскивать ёлку водой каждый день.