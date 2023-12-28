Боксер Кевин Джонсон: американцы не боятся приезжать в Россию — они боятся последствий

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Боксёр из США в тяжелой весовой категории Кевин Джонсон рассказал, что жители его страны могут столкнуться с проблемами после посещения России. Но, по словам Джонсона, они не боятся приезжать в страну.

Фото: Openverse by jaime.silva is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Люди боятся того, что их ждет, когда они вернутся домой в США из России. Вам будут задавать вопрос о цели поездки, с кем вы общались. Кому приятно попасть на допрос после возвращения домой?" — приводит слова Джонсона "Матч ТВ".

Отмечается, что последний бой Джонсон провёл против россиянина Максима Бабанина. Бой состоялся в рамках турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" 15 декабря. Джонсон потерпел поражение. За свою карьеру он одержал 37 побед (20 нокаутом), 22 поражения. Также на его счету две ничьи.

Ранее сообщалось о том, что боксёр Добсон заявил, что спортивные залы России превосходят качество залов США. Спортсмен посетил спортивный зал в Челябинске и заявил, что это один из самых крутых спортзалов, которые он когда-либо видел.