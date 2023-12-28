В России будут проводить мониторинг вечной мерзлоты с 2024 года

1:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2023 году парламент России принял закон о создании системы государственного фонового мониторинга многолетней мерзлоты.

Фото: openverse by Mark Brandon is licensed under CC BY-NC-SA

"Парламентская газета" сообщает, что соответствующие итоги сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров 27 декабря.

Отмечается, что к таянию многолетней мерзлоты приводит общее потепление на планете: температура в арктической зоне за последние тридцать лет выросла более чем на четыре градуса. Мерзлотой покрыто примерно 65% территории страны. Таким образом, парламент решил воплотить идею о транспортной доступности, без которой регионы придут в запустение.

В июле был подписан закон о системах мониторинга многолетней мерзлоты. Она будет создана на базе сети Росгидромета. Оператор — Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. В скважинах будут установлены датчики, автоматически фиксирующие температуру мерзлоты. Специалисты постараются снизить риски для жителей конкретных регионов.

В 2024 и 2025 годах будет создано еще по 60 пунктов мониторинга. Для этого будет проверено до 250 мест возможного расположения станций. В итоге за три года откроют 140 пунктов, они охватят всю территорию залегания мерзлоты в России.

Ранее сообщалось о том, что ученые, занимающиеся проблемой изменения климата, уделяют все больше внимания содержанию метана в атмосфере, помимо концентрации углекислого газа. Недавние исследования геологов на Шпицбергене выявили тревожные результаты, указывающие на опасность, связанную с таянием вечной мерзлоты.