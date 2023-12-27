Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о том, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.
Эпицентр толчков расположен в 62 км северо-западнее города Адыяман. В городе проживает проживает около 223 тыс. человек.
Очаг находится на глубине 5 км.
Ранее мы сообщали о том, что в Турецком Стамбуле произошло землятрясение магнитудой 5-баллов. Оно произошло 4 декабря. Разрушений городу удалось избежать.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.