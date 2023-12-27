Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Будина — о "звёздах" и настоящих артистах: "Мы живём в разных странах"
Журналист Ваннер: Взятие Марьинки дает ВС РФ преимущество на фронте
Сбежавший в США внук Пугачёвой рассказал о своей новой работе в России
Отец и сын отомстили сотруднику ДПС за арест авто в российском регионе
Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки коммунальщиков
SHOT: при многомиллионном уклонении он налогов Ивлеева применила "схему ЛерЧек"
Неадекватные действия Киркорова грозят международным скандалом
Девушка сына фигуриста Ильи Авербуха рассказала о том, как её приняли в семью
47-летняя актриса Риз Уизерспун в купальнике и без макияжа

В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2.

0:39
Общество

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о том, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.

В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2.
Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эпицентр толчков расположен в 62 км северо-западнее города Адыяман. В городе проживает проживает около 223 тыс. человек.

Очаг находится на глубине 5 км.

Ранее мы сообщали о том, что в Турецком Стамбуле произошло землятрясение магнитудой 5-баллов. Оно произошло 4 декабря. Разрушений городу удалось избежать.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
"Голый шабаш" Ивлеевой произошёл как нельзя кстати Дмитрий Плотников Ни Зеленский, ни Залужный не будут управлять Украиной. Она закончилась Любовь Степушова Ударный флот НАТО пойдёт к Крыму мимо конвенции Монтрё Олег Володин
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Не ведитесь на моду: Натяжные потолки противопоказаны в этих 3 случаях
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Последние материалы
Автоэксперты рассказали, с чем связано повышение цен на запчасти
Как устроена "линия Суровикина", которая помогла выполнить главную цель на СВО
Топ-5 детективных фильмов с непревзойдённым сюжетом
Полотенце не используем. Доктор назвала главные принципы безопасности при мытье посуды
Врач Павлова рассказала, какие продукты провоцируют онкологические заболевания
Шеф из сериала "Кухня" Дмитрий Назаров назвал "чушпанами" участников вечеринки Ивлеевой
В Тобольске осудили поваров, отравивших 50 детей
Россияне смогут вновь попасть на Хайнань прямым рейсом
Врач назвал дозу алкоголя в день, которая не навредит здоровью
Простой и вкусный салат "Эстонский" с баклажанами: хит любого праздничного стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников