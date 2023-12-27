В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2.

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о том, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эпицентр толчков расположен в 62 км северо-западнее города Адыяман. В городе проживает проживает около 223 тыс. человек.

Очаг находится на глубине 5 км.

Ранее мы сообщали о том, что в Турецком Стамбуле произошло землятрясение магнитудой 5-баллов. Оно произошло 4 декабря. Разрушений городу удалось избежать.