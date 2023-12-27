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По пунктам: как наказали участников "голой вечеринки" Ивлеевой

1:56
Общество

"Голый шабаш" Ивлеевой и её гости в одночасье стали суперзнаменитыми людьми.

По пунктам: как наказали участников "голой вечеринки" Ивлеевой
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Общественность после слитого в сеть "действа", была справедливо возмущена: пока кто-то собирает на термобельё бойцам, другие тратят миллионы на бельё с бриллиантами.

Но как только запахло жареным, в социальных сетях начался другой флешмоб. Киркоров, Собчак, Лолита, другие участники и сама Ивлеева стали выкладывать видео с оправданиями. Но маховик уже раскручен.

Итак, кого и как наказали.

1. Первым "получил" рэпер Vacio. Сотрудники полиции арестовали одиозного исполнителя, который появился там почти голым. Лефортовский суд арестовал музыканта на 15 суток. Но, судя по его творчеству, Vacio давно следовало привлечь за пропаганду наркотиков

2. Отменена премьера фильма на ТНТ "Иван Васильевич меняет всё", где снимался Киркоров и Анна Asti.

3. Саму Ивлееву проверяют на предмет неуплаты налогов в 100 млн рублей. В офисах её фирм уже проходят обыски. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере ей грозит до 5-ти лет.

4. НТВ, МТС, ТНТ, VK и ряд организаций заморозили контракты с Ивлеевой и её гостями.

5. 26 декабря Хамовнический суд зарегистрировал коллективный иск о возмещении морального вреда к Ивлеевой на 1 млрд руб.

Участники голого перформанса стремительно теряют деньги: не исключены иски от фирм, которые посчитают, что им причинён репутационный вред. Организаторы "корпоратов" срочно ищут замену оскандалившимся артистам, пишет "Царьград".

 

Стали известны подробности полного бойкота Киркорова на телевидении после Ивлеевой
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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