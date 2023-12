Российские правоохранительные органы обладают способностью выявлять цифровые следы, что делает бесполезным использование VPN и анонимных telegram-каналов для сокрытия преступных деяний, таких как уклонение от уплаты налогов, мошенничество, вымогательство и государственная измена. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в интервью URA. RU.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.