Депутат Госдумы Матвейчев: в РФ снизилась преступность до исторического минимума

Российские правоохранительные органы обладают способностью выявлять цифровые следы, что делает бесполезным использование VPN и анонимных telegram-каналов для сокрытия преступных деяний, таких как уклонение от уплаты налогов, мошенничество, вымогательство и государственная измена. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в интервью URA. RU.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Матвейчев подчеркнул, что у органов следствия, ФСБ и Роскомнадзора есть эффективные методы для отслеживания перемещения средств. Он также отметил, что администраторы telegram-каналов и блогеры не осознают, что их действия оставляют цифровой след в интернете, который можно обнаружить. По его словам, удаление информации не является возможным, и даже использование VPN не обеспечивает полной анонимности, так как цифровой след сохраняется.

Матвейчев подчеркнул, что преступления, такие как вымогательство и мошенничество, нельзя успешно скрыть, и даже при попытках удаления каналов сохраняется кэш, который может быть использован правоохранительными органами. Он отметил рост раскрываемости преступлений и утверждал, что уровень преступности в России исторически минимален.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов также сообщил о начале проверок блогеров в России, подозреваемых в мошенничестве.

Это включает в себя задержание бизнес-коуча Аяза Шабутдинова и видеоблогера Максима Темченко. Кирьянов отметил, что также проводится работа по выявлению авторов анонимных telegram-каналов, и привел примеры ранее задержанных и приговоренных к уголовному наказанию лиц.