Власти объяснили, почему яйца стоят уже почти 200 рублей на Ставрополье

2:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Ставропольского края продолжают выражать недовольство из-за увеличения стоимости яиц в магазинах, и несмотря на заверения властей о предпринятых шагах, цены продолжают уверенно подниматься, — отмечают люди в комментариях к публикациям губернатора в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Местные жители высказывают интерес по поводу того, почему цены на яйца не возвращаются к норме. По их мнению, несмотря на заверения властей о принятых мерах, стоимость десятка уже поднялась до 199 рублей. Еще немного, и куриные яйца могут стать такими же дорогими, как новогодний деликатес, например, красная икра. Многие уже полагаются только на Деда Мороза, надеясь на изменение ситуации.

Ставропольцы отмечают, что начали экономить на этом обычном продукте, который раньше был частью их ежедневного рациона.

"Теперь мы должны просить яйца в подарок? Пенсионеры и обычные семьи сталкиваются с проблемой того, чтобы приобрести даже 10 яиц, это неприемлемо. Где золотые куры, несущие золотые яйца?" — возмущается местная жительница.

Ответ из Минэкономразвития региона подчеркивает, что цены формируются под влиянием нескольких факторов, включая стоимость сырья, транспортных и эксплуатационных затрат.

"На данный момент Минэк регулярно мониторит цены. В ближайшее время планируется проведение совместного рейда с прокуратурой по контролю за ценами на важные товары. Мы уже обратились в надзорный орган. Также, по указанию губернатора, усиливаются ярмарочные мероприятия для стабилизации цен", — уточнили в министерстве.

Каким образом рейды повлияют на цены, остается загадкой. Ярмарки проводятся довольно редко, и, по последним данным, власти подчеркнули, что дешевые яйца могут не хватить всем.

Одна из посетительниц подобной ярмарки в Ставрополе поделилась с редакцией NewsTracker, что обещанные низкие цены так и не были найдены.

В министерстве не пояснили, будут ли предприняты дополнительные меры для урегулирования ситуации в интересах жителей Ставропольского края.