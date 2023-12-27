В Петрозаводске кондуктор троллейбуса помог маленькой девочке вернуться домой

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В сообществе ПМУП "Городской транспорт" была рассказана история о заботливом кондукторе по имени Дмитрий Ковылин, который оказал помощь восьмилетней девочке.

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Мужчина заметил ее вчера, когда ехал на троллейбусе №3, и заметил, что родителей рядом с ней не было.

Дмитрий поинтересовался у школьницы, что произошло. Она рассказала, что ее мама и папа ждали ее на Кукковке, но она по ошибке села не в тот транспорт. В ответ на это кондуктор позвонил родителям девочки и пояснил ситуацию. Взрослые забрали ребенка на остановке "Проспект Александра Невского", куда его доставил троллейбус. Отец девочки выразил благодарность Дмитрию за оказанную помощь и проявленное внимание, сообщает karelinform.ru.