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Белгородских родителей просят по дням расписать, чем займутся их дети на каникулах

2:21
Общество

Некоторые родители обратились к властям с вопросом, до какого момента школы будут запрашивать информацию о занятиях их детей в период каникул. Мать одного из учеников предложила вместо этого организовать бесплатные мероприятия для досуга детей. Родители некоторых учеников в Белгороде неодобрительно отнеслись к "вторжению в личную жизнь детей" со стороны школ. Одна из матерей обратилась к властям, уточнив, до какого момента школы будут запрашивать информацию о занятиях детей в период каникул.

Белгородских родителей просят по дням расписать, чем займутся их дети на каникулах
Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

"Почему школа должна вмешиваться в личную жизнь ребенка, переходя все границы? Почему я должна сообщать, чем занимается мой ребенок на зимних каникулах? Может быть, школа сама организует бесплатный досуг для детей?" — задала вопрос белгородка.

Женщина напомнила, что ей не следует предоставлять такую информацию, но в школе, по ее словам, "об этом забывают". Она также подчеркнула, что не интересует, чем занимаются руководство и педагоги учреждения.

Мэр Белгорода, Валентин Демидов, ответил на обращение женщины, заявив, что он проведет проверку в данной ситуации.

На основе комментариев белгородцев можно сделать вывод, что подобные случаи не являются изолированными. Одна из местных жительниц сообщила, что подобная ситуация имеет место во всех городских школах. По ее словам, ответственные говорят, что "это распоряжение управления образования". Женщина обратилась с этим вопросом к министру образования региона, Андрею Милёхину, и теперь ожидает ответа.

"Хотелось бы узнать, на каком законодательном основании школа нарушает мои конституционные права на личную жизнь?" — написала другая женщина, обратившаяся с вопросом.

Что касается первой жалобы, подобная ситуация произошла в одной из школ Белгородского района, в школе Разумного, сообщает bel.ru.

"В общем, как было отмечено ранее, это происходит во всех школах Белгородской области. Печально, что управление образования, нарушая законы, действует за спиной граждан", — отметила автор первой жалобы в ответе мэру Демидову.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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