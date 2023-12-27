Психолог Мухина: покупать и продавать поношенные вещи абсолютно нормально

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Психолог Анна Мухина считает, что покупка и продажа поношенных вещей — это забота об экологии и возможность выглядеть уникально.

Фото: textilexpo. ru

Свитер за 100 рублей, пальто- за 500. Интернет пестрит объявлениями о продаже-покупке бывших в употреблении одежды и обуви. Приобретать вторичные вещи — совершенно нормально, считает эксперт Pravda.Ru. И экологично.

"Насчет экологично, в этом нет никакого сомнения. Современная ситуация связана с тем, что очень часто мода меняется и такая культура поведения, которая все время соблазняет потреблять, потреблять и потреблять. Скапливаются огромные излишки. С точки зрения экологично ли их повторно использовать, безусловно, экологично, чем это выбрасывается, засоряя окружающую среду, во-первых, во-вторых, производство каждой новой вещи — это в том или ином смысле урон экологии. Перевод ресурсов — это, в принципе, во вред планете, во вред всем", — проводит взаимосвязь с охраной природы специалист.

Экономия — ещё одна причина, по которой люди подбирают одежду по объявлениям.

"Часто это касается детских вещей. Очень много продают на вторичном рынке детских вещей. И это тоже в свое время просто культура, когда были многодетные семьи, это само собой разумелось, что ребенок быстро растет, не успеет износить вещи и она сразу планировалась для его более младших братьев и сестер. А сейчас больших семей не так уж много. И такое логичное желание передать это каким-то следующим детишкам вполне закономерно. Я считаю, что это очень оправдано", — говорит Анна Мухина.

По мнению нашей собеседницы, завсегдатаи секонд-хендов вовсе не обязательно люди с небольшим уровнем дохода.

"Есть целые направления, общества, люди, у которых на эту тему целая идеология, что вещь с историей, винтаж — это намного интереснее, чем какой- то новодел. И в этом есть действительно здравая мысль. Потому что если мы говорим про секонд-хенд, туда может попасть какая-то (и очень часто за этим люди охотятся) фирменная, брендовая вещь, вещь, которая будет вообще ни на что не похожа, уж точно может стать выражением индивидуальности того человека, который ее приобрел", — даёт оценку культуре покупок в секонд-хендах наш эксперт.

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