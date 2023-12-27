Американские учёные обнаружили опасные вещества в воздухе из-за живой ели в доме

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Учёные из Национального института стандартов и технологий США предупредили, что нахождение в квартире живых ёлок может навредить человеку. Как сообщает журнал ScienceDirect, выявлено, что деревья выделяют летучие вещества монотерпены, которые могут оказывать негативное влияние на организм человека.

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Во время исследования учёные в течение 17 дней наблюдали за украшенной в новогоднем стиле елью, которую поместили в специальную камеру. В результате выяснилось, что дерево активно выделяет монотерпены. Причём, больше всего летучих веществ было зафиксировано в первые три дня эксперимента.

Также американские исследователи заметили, что дерево также выделяло формальдегид, который может вызывать у человека кашель и аллергию. Для самой же ели эти вещества опасности не представляют, так как защищают её от повреждений и придают запах.

В связи с этим специалисты рекомендуют закрывать новоприобретённую новогоднюю живую ель на три дня в гараже, либо на балконе, чтобы сократить концентрацию выделяемых вредных веществ. После этого дерево можно ставить дома.