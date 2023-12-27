Вильфанд предупредил об аномально холодном окончании года в 11 регионах России

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что к концу года 11 регионов России ждёт аномально холодное окончание. В частности, в Якутии в это время ожидается до минус 51 градуса.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"В последние дни года в Северо-Западный федеральный округ придёт холодная погода", — обращает внимание синоптик.

Как уточняет Вильфанд, 29-31 декабря в Архангельской области температура будет ниже номы на 7-11 градусов: минимальные значения достигнут до 25 мороза. В то же время, в Мурманской области ожидается до минус 18-24 градусов, в Вологодской области — до 22-25. Также аномально холодная погода ожидается и на Дальнем Востоке.

Также отмечается, что в Магаданской области прогнозируются морозы до минус 47 градусов, в Хабаровском крае — до 44 градусов, на Чукотке — до 48 градусов, на Камчатке — до 36 градусов, в Амурской области — до 41 градуса, а на Сахалине — до 27 градусов.

В заключение специалист подчеркнул, что такая погода является необычной холодной и опасной. Так что жители данных регионов встретят Новый год в домашней обстановке.