Увольнение Анатолия Черняева из Института философии РАН

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Заведующий сектором русской философии Анатолий Черняев был уволен из Института философии РАН. По сообщению телеграм-канала "Объясняет Readovka", причиной увольнения стало его открытое выражение поддержки спецоперации России. Об этом сообщает EADaily.

Фото: ZinovievInfo/ YouTube

Телеграм-канал утверждает, что большинство сотрудников института занимаются имитацией философского дискурса и получают госфинансирование. Однако Черняев является патриотом, единственным сотрудником, посещавшим Донбасс и откровенно высказывавшимся с патриотических позиций.

В ответ ИФРАН назвал информацию о причинах увольнения Черняева "тенденциозной и не соответствующей действительности". Утверждается, что увольнение произошло из-за истечения срока действия контракта, и Черняев не проявил интереса к продлению контракта.

Институт также напомнил о своей деятельности, связанной с оказанием помощи жителям и учреждениям новых регионов России. Командировка Черняева на Донбасс считается производственным заданием Института, выполняемым по поручению руководства.