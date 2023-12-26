Юный белгородец, встречавший военнослужащих, проводил на фронт своего отца-добровольца

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

9-летний Лёша Павличенко из Белгорода, который стал известен своими встречами и проводами российских военных, продолжает заниматься этим делом. Однако теперь мальчик проводит своего отца, который ушел на фронт добровольцем.

Фото: скриншот из репортажа НТВ

За год мечты Лёши о службе в армии претерпели изменения: сначала он мечтал стать генералом, затем — танкистом. Теперь он решил следовать в десантный путь, вдохновленный службой своего отца в десантно-штурмовом отряде. Об этом сообщает bel.ru.

Мальчик рассказал, что общается с отцом каждый день, но когда тот на заданиях, приходится ждать по три дня. Отец Лёши, получивший позывной "Большой", служит в одном из самых напряженных регионов на фронте и уже четыре месяца находится в зоне спецоперации. В свою очередь, отец гордится своим сыном и его выбором следовать в его стопах.