ФАС выявила виновных в росте цен на яйца в Новосибирске

2:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирской области отмечается резкий подъем цен на куриные яйца, где один лоток этого продукта теперь стоит 120 рублей и более. Федеральная антимонопольная служба выявила факт сговора птицефабрик, утверждая, что цены на яйца были завышены производителями из Кемеровской, Воронежской и Ивановской областей, а также из Донецкой народной республики. В отношении компаний были возбуждены дела по признакам злоупотребления доминирующим положением и сговора.

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"В результате анализа рынка и представленных данных, Кемеровское Управление Федеральной Антимонопольной Службы выяснило, что производители куриных яиц, такие как ООО "Птицефабрика Инская" и ООО "Яшкинская птицефабрика", являются частью одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. В октябре 2023 года эти компании повысили оптово-отпускные цены на куриные яйца на 31-40%, несмотря на снижение средневзвешенной себестоимости продукции по сравнению с сентябрем", — сообщили в ФАС РФ.

Также были выявлены завышенные цены на яйца у ООО "Птицефабрика Боровская", ООО СХП "ППХ "Заброденское", ООО "Ряба", а также у сельскохозяйственного производственного кооператива, производящего куриные яйца под брендом "Птицефабрика Третьяковская" (рост до 37%) в Воронежской области, а также у АО "Птицефабрика Кинешемская" и ООО "Ивановская птицефабрика" (рост до 23%) в Ивановской области, и у ООО "Новоазовская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Пролетарская", ООО "Зугрэсский репродуктор" и ООО "Амвросиевская птицефабрика" (рост до 20%) в Донецкой народной республике.

Все выявленные компании могут ожидать крупные штрафы, сообщает atas.info.