Мониторинг EMEAT: в России снижаются цены на птицу и говядину

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

В России в 2023 году продолжилось снижение оптовых цен на мясо птицы, а также на свинину в живом весе и на говядину, соответствующую информацию приводит мониторинг агентства EMEAT.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Так, цена куриного мяса снизилась на 2,1% к уровню предыдущей недели, средняя цена на куриную разделку — на 2,8%, а на субпродукты — на 1,2%.

Средняя цена на живых свиней убойной кондиции в Центральном регионе России сократилась на 2% и составила 122,0 рубля за килограмм. С начала года стоимость живка выросла на 6,4%.

Свиные полутуши отечественного производства несколько отыграли резкое падение на предыдущей неделе (на 7,5%), средняя цена на них увеличилась на 1,4% — до 182,8 рубля за килограмм.

Стоимость свинины в полутушах в мире выросла на 0,8%, до 1,92 доллара за килограмм.