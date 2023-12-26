В России в 2023 году продолжилось снижение оптовых цен на мясо птицы, а также на свинину в живом весе и на говядину, соответствующую информацию приводит мониторинг агентства EMEAT.
Так, цена куриного мяса снизилась на 2,1% к уровню предыдущей недели, средняя цена на куриную разделку — на 2,8%, а на субпродукты — на 1,2%.
Средняя цена на живых свиней убойной кондиции в Центральном регионе России сократилась на 2% и составила 122,0 рубля за килограмм. С начала года стоимость живка выросла на 6,4%.
Свиные полутуши отечественного производства несколько отыграли резкое падение на предыдущей неделе (на 7,5%), средняя цена на них увеличилась на 1,4% — до 182,8 рубля за килограмм.
Стоимость свинины в полутушах в мире выросла на 0,8%, до 1,92 доллара за килограмм.
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