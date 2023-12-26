Клинический психолог Ивановский дал советы "уставшим" россиянам

2:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Каждый новый год практически все выражают пожелания себе и своим близким наилучших перемен. Многие стремятся изменить многое в своей жизни, перейти на новую ступень карьерной лестницы, начать новые отношения или даже сменить место жительства.

Фото: "Новый год 2012" by vladislav.bezrukov is licensed under CC BY 2.0.

Клинический психолог Валерий Ивановский поделился своим мнением с "Вести Подмосковья", рассказав, когда стоит внимательно прислушиваться к себе, а когда это всего лишь результат усталости.

Ивановский подчеркивает, что человек часто сваливает ответственность за происходящее в своей жизни на внешние обстоятельства, особенно при составлении желаний на новый год. Мы все стремимся к счастью, деньгам, здоровью и исполнению желаний, обращаясь к внешним силам, как к исполнителям наших желаний.

Психолог отмечает, что если такие желания возникают сами по себе, это может свидетельствовать о том, что за последний год они не сбылись. Отсутствие желаемого здоровья, сил, благополучия или даже желания проживать в текущих обстоятельствах может быть признаком того, что человек часто считает себя жертвой внешних обстоятельств. Однако, по мнению психолога, каждый человек является мастером своего собственного счастья, и только мы сами можем сделать себя счастливыми.

Ивановский советует внимательно выслушивать свои желания, проанализировать себя, свои навыки, отношения к жизни и к самому себе. Он подчеркивает, что перемены в жизни не произойдут, если подходить к ним легкомысленно. Независимо от того, куда мы уходим или бежим, мы всегда берем с собой самих себя.

Психолог предлагает скорректировать свое поведение, отношение к себе и к жизни, сосредоточив внимание на физическом состоянии, контролируя питание и напитки, развивая свои умения и постепенно повышая мотивацию от материальных к духовным ценностям.

Согласно Ивановскому, важно желать большего и постепенно двигаться вперед, достигая новых высот. Он призывает не стесняться стремиться к поставленным целям с использованием всех доступных средств. Таким образом, при составлении желаний на новый год стоит обращаться не к внешним силам, а к самому себе.