Эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова рассказала читателям Pravda.Ru, на что следует обратить внимание при выборе шампанского к Новому году.
Фото: wikimedia.org by Simon Law from Montréal, QC, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Проведите исследование: ознакомьтесь с различными производителями и регионами, где производится шампанское. Для установления подлинности шампанского важно знать информацию о производителе, его репутации и качестве.
Сертификация: шампанское должно иметь соответствующие маркировки, подтверждающие его подлинность. На этикетке должны быть указаны: название производителя, регион, виноградные сорта и срок годности.
Проверьте крышку и проволоку: настоящее шампанское обычно имеет надежно закрепленную крышку с проволокой, предохраняющей газ. Убедитесь, что проволока надежно закреплена и не имеет признаков повреждения.
Покупайте у надежного продавца: покупайте шампанское только у надежных и проверенных продавцов, чтобы минимизировать риск покупки поддельной продукции. Избегайте сомнительных магазинов или продавцов на улице.
Обращайтесь в специализированные магазины: предпочтение отдавайте магазинам, специализирующимся на продаже алкогольных напитков и имеющим хорошую репутацию. Такие магазины склонны поддерживать контроль качества своих товаров и предлагать подлинные продукты.
Сравнивайте цены в различных магазинах и обращайте внимание на аномально низкие цены, которые могут указывать на подделку.
Наличие всех перечисленных аспектов не гарантирует полной защиты от подделок, но помогает уменьшить риск приобретения фальсификата.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ