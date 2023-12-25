Эксперт назвала основные правила выбора качественного шампанского к Новому году

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Эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова рассказала читателям Pravda.Ru, на что следует обратить внимание при выборе шампанского к Новому году.

Фото: wikimedia.org by Simon Law from Montréal, QC, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Проведите исследование: ознакомьтесь с различными производителями и регионами, где производится шампанское. Для установления подлинности шампанского важно знать информацию о производителе, его репутации и качестве.

Сертификация: шампанское должно иметь соответствующие маркировки, подтверждающие его подлинность. На этикетке должны быть указаны: название производителя, регион, виноградные сорта и срок годности.

Проверьте крышку и проволоку: настоящее шампанское обычно имеет надежно закрепленную крышку с проволокой, предохраняющей газ. Убедитесь, что проволока надежно закреплена и не имеет признаков повреждения.

Покупайте у надежного продавца: покупайте шампанское только у надежных и проверенных продавцов, чтобы минимизировать риск покупки поддельной продукции. Избегайте сомнительных магазинов или продавцов на улице.

Обращайтесь в специализированные магазины: предпочтение отдавайте магазинам, специализирующимся на продаже алкогольных напитков и имеющим хорошую репутацию. Такие магазины склонны поддерживать контроль качества своих товаров и предлагать подлинные продукты.

Сравнивайте цены в различных магазинах и обращайте внимание на аномально низкие цены, которые могут указывать на подделку.

Наличие всех перечисленных аспектов не гарантирует полной защиты от подделок, но помогает уменьшить риск приобретения фальсификата.