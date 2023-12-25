Владимир Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в Россию куриные яйца

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

В ходе выступления на саммите ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин пошутил, обратившись к своему коллеге из Белоруссии, Александру Лукашенко, и посоветовал ему "не жадничать", а прислать в Россию куриные яйца.

Фото: kremlin.ru

Лукашенко уточнил, что его страна почти полностью обеспечена продуктами собственного производства, включая куриные яйца. В ответ на это Путин с улыбкой принял вызов, призвав не скупиться и поставить немного продукции, сообщает ТАСС.

Эта шутка приобретает особый контекст в свете текущего дефицита куриных яиц в России, который привел к резкому росту цен. По данным Росстата, в ноябре цены на куриные яйца выросли на 15,07% относительно октября, а с начала года этот рост составил 36,54%. Проблема вызвала обеспокоенность различных ведомств.

Минсельхоз РФ сообщил, что ожидается стабилизация цен на яйца после Нового года, благодаря увеличению собственного производства и поступлению продукции из дружественных стран с нулевой пошлиной.