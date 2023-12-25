Учитель Ямбург призвал сделать специальный ЕГЭ для особенных детей

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель Рособрнадзора, Анзор Музаев, объявил о повышенной объективности и отсутствии утечек на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, Евгений Ямбург, поддержал заявление, отметив, что основные беспокойства по качеству экзамена связаны с родителями и бабушками. Об этом сообщает Радио 1.

Ямбург выделил положительные изменения в экзаменационной системе, такие как введение сочинения для письменной речи и расширение говорения не только по английскому языку. Он также высказал предложение усовершенствовать ЕГЭ, создавая индивидуальные условия для детей с особыми потребностями, такими как дети с дислексией.