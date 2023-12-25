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Расширение зрачков и не только: 10 физических изменений, происходящих при влюбленности

2:25
Общество » Семья

Иногда влюбленность ощущается как изменение не только в душе, но и в теле, где эмоции захватывают и физически влияют на вас. Хотите узнать, как это прекрасное чувство влияет на ваше тело? Эксперты HerBeauty.co рассказывают, что происходит в организме, когда вы влюблены.

Расширение зрачков и не только: 10 физических изменений, происходящих при влюбленности
Фото: Нейросеть Шедеврум

Дофамин: эйфория и радость

Мозг вырабатывает дофамин, вызывающий чувство эйфории, аналогично тому, как это происходит при употреблении шоколада или прослушивании любимой музыки. Любовь стимулирует этот гормон, дарящий счастье, которое считается важным в наших отношениях.

Окситоцин: усиление привязанности

Окситоцин укрепляет чувство привязанности и безопасности, повышает уровень доверия. Этот гормон усиливается после физического контакта и способствует укреплению связи с партнером..

Снижение кровяного давления

Кровяное давление снижается у тех, кто находит свою половинку. Быстрые разговоры до или после работы и ужины способствуют этому эффекту.

Уменьшение болевой чувствительности

Мозг запускает механизмы, уменьшающие боль при виде возлюбленного. Даже фотография партнера может оказать обезболивающий эффект.

Улучшение физического здоровья

Любовь способствует улучшению сердечного состояния, иммунной системы и может даже продлить жизнь.

"Бабочки" в животе и проблемы со сном

Повышенный уровень кортизола при влюбленности может вызвать проблемы с желудком и сном, создавая ощущение "бабочек" в животе.

Зрачки расширяются

Привлекательность партнера вызывает расширение зрачков, связанное с активацией симпатической нервной системы.

Увеличение сексуального влечения

Влюбленность увеличивает сексуальное влечение за счет гормона тестостерона, активизируя желания.

Отсутствие партнера вызывает беспокойство

Разлука с партнером может вызвать беспокойство из-за выделения кортикотропина, реагирующего на стресс.

Готовность к компромиссам

По мере роста любви вы больше склонны к жертвам и компромиссам в отношениях.

Все эти изменения, происходящие в теле, показывают, что любовь имеет и физическое влияние, меняя наш организм и восприятие мира.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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