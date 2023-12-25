Иногда влюбленность ощущается как изменение не только в душе, но и в теле, где эмоции захватывают и физически влияют на вас. Хотите узнать, как это прекрасное чувство влияет на ваше тело? Эксперты HerBeauty.co рассказывают, что происходит в организме, когда вы влюблены.
Мозг вырабатывает дофамин, вызывающий чувство эйфории, аналогично тому, как это происходит при употреблении шоколада или прослушивании любимой музыки. Любовь стимулирует этот гормон, дарящий счастье, которое считается важным в наших отношениях.
Окситоцин укрепляет чувство привязанности и безопасности, повышает уровень доверия. Этот гормон усиливается после физического контакта и способствует укреплению связи с партнером..
Кровяное давление снижается у тех, кто находит свою половинку. Быстрые разговоры до или после работы и ужины способствуют этому эффекту.
Мозг запускает механизмы, уменьшающие боль при виде возлюбленного. Даже фотография партнера может оказать обезболивающий эффект.
Любовь способствует улучшению сердечного состояния, иммунной системы и может даже продлить жизнь.
Повышенный уровень кортизола при влюбленности может вызвать проблемы с желудком и сном, создавая ощущение "бабочек" в животе.
Привлекательность партнера вызывает расширение зрачков, связанное с активацией симпатической нервной системы.
Влюбленность увеличивает сексуальное влечение за счет гормона тестостерона, активизируя желания.
Разлука с партнером может вызвать беспокойство из-за выделения кортикотропина, реагирующего на стресс.
По мере роста любви вы больше склонны к жертвам и компромиссам в отношениях.
Все эти изменения, происходящие в теле, показывают, что любовь имеет и физическое влияние, меняя наш организм и восприятие мира.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.