На хлебозаводе раскрыли подробности о хлебе в пакетах

2:19 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Роскачество провело исследование нарезных батонов и выбрало лучшие. Результаты опубликованы в формате большой, насыщенной информацией статьи. Но судя по комментариям под ней, кое-что потребителям осталось неясным. Один из частых вопросов — об отличиях нарезанного и упакованного хлеба.

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Широко распространено предубеждение против этой, без сомнения, удобной формы хлебобулочной продукции — мол, на вкус хуже и портится быстрее. Такими предрассудками особенно грешат представители старшего поколения, обычно выступающие против любых новшеств в силу присущего возрасту консерватизма. Не последнюю роль тут играют и мнения псевдоспециалистов, тиражируемые СМИ. Да и выглядят претензии к батонам в пакетах в общем довольно логично: очевидно, если упаковать выпечку горячей, она намокнет от конденсата.

Чем отличается нарезанный и упакованный хлеб от обычного, Pravda.Ru узнала у специалиста по маркетингу и рекламе тверского ЗАО "Хлеб" Ирины Прасоловой.

Конечно, хлеб запотеет, если его упаковать горячим, подтвердила она. Поэтому его предварительно остужают.

"Раньше мы остужали его, просто выставляя на специальные склады для охлаждения, а теперь с помощью кулера охлаждается. Когда у нас идёт экскурсия, я деткам показываю, как на кулере охлаждается хлебушек, и только потом идёт упаковывается, только после охлаждения. Горячий никогда не идёт", — поделилась подробностями специалист.

Принудительное охлаждение происходит намного быстрее, поэтому хлеб остаётся свежим.

"У нас есть специальный большой кулер, раньше его не было, а теперь кулеры", — заметила Прасолова.

Она заверила, что хлеб в нарезку ничем не отличается от целого.

"Это абсолютно один и тот же хлебушек. То есть он выпекается, формовой хлеб, целый, идёт на нарезку, нарезается один и тот же хлебушек. Абсолютно качество одно и то же, что в целой буханке, что в нарезанной", — подчеркнула представительница хлебозавода.

Ранее специалисты предупреждали об опасности хлеба, испортившегося от неправильного хранения.

Как пекут хлеб