Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В недостроенном самарском ЖК горожанин покупает квартиру за 110 мллионов рублей
Эксперт Хайцеэр рассказал, как сделать, чтобы машина не "билась током"
Клин клином: от моли и гусениц можно избавиться с помощью этого сорняка-вредителя
Как ровно накрасить губы красной помадой
В Госдуме после отравления Красовского заявили, что ГУР Украины является террористической организацией
Управление стрессом и полноценный сон: 12 ключевых советов для достижения гладкой кожи, как у ребенка
Плохая новость для Киева: новый российский "Панцирь СМ" прибыл на фронт
Врач Ниязов: поблажек для девушек в космосе нет
Терапевт Асанов рассказал, какие заболевания обостряются в новогоднюю ночь

На хлебозаводе раскрыли подробности о хлебе в пакетах

2:19
Общество » Семья

Роскачество провело исследование нарезных батонов и выбрало лучшие. Результаты опубликованы в формате большой, насыщенной информацией статьи. Но судя по комментариям под ней, кое-что потребителям осталось неясным. Один из частых вопросов — об отличиях нарезанного и упакованного хлеба.

На хлебозаводе раскрыли подробности о хлебе в пакетах
Фото: Shutterstock

Широко распространено предубеждение против этой, без сомнения, удобной формы хлебобулочной продукции — мол, на вкус хуже и портится быстрее. Такими предрассудками особенно грешат представители старшего поколения, обычно выступающие против любых новшеств в силу присущего возрасту консерватизма. Не последнюю роль тут играют и мнения псевдоспециалистов, тиражируемые СМИ. Да и выглядят претензии к батонам в пакетах в общем довольно логично: очевидно, если упаковать выпечку горячей, она намокнет от конденсата.

Чем отличается нарезанный и упакованный хлеб от обычного, Pravda.Ru узнала у специалиста по маркетингу и рекламе тверского ЗАО "Хлеб" Ирины Прасоловой.

Конечно, хлеб запотеет, если его упаковать горячим, подтвердила она. Поэтому его предварительно остужают.

"Раньше мы остужали его, просто выставляя на специальные склады для охлаждения, а теперь с помощью кулера охлаждается. Когда у нас идёт экскурсия, я деткам показываю, как на кулере охлаждается хлебушек, и только потом идёт упаковывается, только после охлаждения. Горячий никогда не идёт", — поделилась подробностями специалист.

Принудительное охлаждение происходит намного быстрее, поэтому хлеб остаётся свежим.

"У нас есть специальный большой кулер, раньше его не было, а теперь кулеры", — заметила Прасолова.

Она заверила, что хлеб в нарезку ничем не отличается от целого.

"Это абсолютно один и тот же хлебушек. То есть он выпекается, формовой хлеб, целый, идёт на нарезку, нарезается один и тот же хлебушек. Абсолютно качество одно и то же, что в целой буханке, что в нарезанной", — подчеркнула представительница хлебозавода.

Ранее специалисты предупреждали об опасности хлеба, испортившегося от неправильного хранения.

Как пекут хлеб
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
Марьинка взята, фронт ВСУ на этом участке посыпался, считают бойцы ВС РФ Любовь Степушова "Москитная логистика" ВСУ: единственный вариант, разрешённый русскими Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Последние материалы
Эксперт Хайцеэр рассказал, как сделать, чтобы машина не "билась током"
Клин клином: от моли и гусениц можно избавиться с помощью этого сорняка-вредителя
Как ровно накрасить губы красной помадой
На хлебозаводе раскрыли подробности о хлебе в пакетах
В Госдуме после отравления Красовского заявили, что ГУР Украины является террористической организацией
Управление стрессом и полноценный сон: 12 ключевых советов для достижения гладкой кожи, как у ребенка
Врач Ниязов: поблажек для девушек в космосе нет
Плохая новость для Киева: новый российский "Панцирь СМ" прибыл на фронт
Терапевт Асанов рассказал, какие заболевания обостряются в новогоднюю ночь
Хлеб станет отличным удобрением: подойдёт и старый продукт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников