Мастер по фэншуй рассказала, что важно сделать в последнюю неделю до Нового года

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В последние дни перед наступлением Нового года особенно важно позаботиться о возвращении долгов и создании гармонии в доме, рассказывает эксперт по фэншую Татьяна Чодрон.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

По ее мнению, для встречи Нового года с положительным настроением и спокойной душой необходимо оставить энергию предыдущего года в прошлом. Последние дни следует посвятить завершению всех невыполненных задач, будь то на работе или в личной жизни.

Тем, кто имеет долги, рекомендуется погасить их до наступления Нового года. А тем, кто ожидает возврата долга, стоит постараться вернуть взятую взаймы сумму.

Также важно уделить время обдумыванию запланированных домашних дел на год и, наконец, приступить к их выполнению: установить люстру, повесить картину, заняться ремонтом и так далее.

Татьяна Чодрон, мастер фэншуй, подчеркнула, что изменение энергии произойдет лишь 4 февраля, когда наступит Новый год по солнечному китайскому календарю. Поэтому не стоит расстраиваться, если в январе появится ощущение, что некоторые проблемы прошлого еще не покинули нас.

Новые энергии придут в начале февраля, и многие старые проблемы решатся сами собой, завершила свою речь мастер фэншуй, сообщает Москва 24.