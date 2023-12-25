В России сделали фейковый сайт военкомата

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Неизвестные лица создали фальшивый сайт, предположительно связанный с военными комиссариатами Ростовской области, содержащий недостоверную информацию. Согласно отчетам донских СМИ, ресурс под названием "Военкомат Ростова-на-Дону" не имеет никакого отношения к Минобороны, и на нем размещена ложная информация об адресах и контактах военкоматов.

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Как сообщает rostovgazeta.ru, сайт, зарегистрированный на российском домене, предоставляет недостоверные данные, включая адрес несуществующего Западного городского округа. Эксперты предполагают, что создание поддельных сайтов военкоматов может быть направлено на осуществление мошеннических действий.

По данным СМИ, аналогичные сайты создают и в других регионах России, и на текущий момент уже зарегистрировано 72 подобных интернет-ресурса. Официальной цели создания таких порталов пока не установлено, и информация требует дополнительного подтверждения. Важно обратить внимание, что официальный сайт военкоматов Ростовской области имеет URL-адрес voenkomat. donland. ru, где можно получить достоверную информацию о призывах и контрактах военных комиссариатов.