Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закусочный пирог для тех, у кого нет времени: готовить просто и быстро, есть — безумно вкусно
В ГИБДД рассказали, что Россию захлестнули пешеходные автоподставы на зебрах
Аэропорт Симферополя останется закрытым до конца СВО
Группа "Самолёт" будет строить жилье в Арктике
Врач Малиновская назвала первые симптомы дефицита йода в организме
Президент Аргентины пожелал гражданам в Рождество не стать коммунистами
На востоке России тигр прогуливается между домами
Le Figaro: США пойдут на мир с Россией независимо от выборов
Гуманитарная помощь и праздничные подарки: пятигорцы радуют земляков в селе Счастливом

В России сделали фейковый сайт военкомата

1:19
Общество

Неизвестные лица создали фальшивый сайт, предположительно связанный с военными комиссариатами Ростовской области, содержащий недостоверную информацию. Согласно отчетам донских СМИ, ресурс под названием "Военкомат Ростова-на-Дону" не имеет никакого отношения к Минобороны, и на нем размещена ложная информация об адресах и контактах военкоматов.

В России сделали фейковый сайт военкомата
Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Как сообщает rostovgazeta.ru, сайт, зарегистрированный на российском домене, предоставляет недостоверные данные, включая адрес несуществующего Западного городского округа. Эксперты предполагают, что создание поддельных сайтов военкоматов может быть направлено на осуществление мошеннических действий.

По данным СМИ, аналогичные сайты создают и в других регионах России, и на текущий момент уже зарегистрировано 72 подобных интернет-ресурса. Официальной цели создания таких порталов пока не установлено, и информация требует дополнительного подтверждения. Важно обратить внимание, что официальный сайт военкоматов Ростовской области имеет URL-адрес voenkomat. donland. ru, где можно получить достоверную информацию о призывах и контрактах военных комиссариатов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
"Москитная логистика" ВСУ: единственный вариант, разрешённый русскими Дмитрий Плотников "Бал Сатаны" Ивлеевой стал окончанием карьеры для Киркорова, Милявской и Билана Любовь Степушова Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская
Всех участников "голого шабаша" выгнать с экранов!
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Последние материалы
Дефицит кадров: врачи и учителя в Ставропольском крае в центре внимания
Кинокритик оценил современные ремейки советских комедий: смотрится это крайне печально
Тюменцы из жилого комплекса "Звездный городок" сделали Новогодний сюрприз своему дворнику
Сбербанк: Герман Греф предвидит снижение цен на жилье при уменьшении субсидий по ипотеке
Менеджеры люксовых отелей рассказали, что чаще крадут постояльцы
39%: таков рост цены на новостройки в Нижнем Новгороде
Нежный яблочный пирог со сметаной: прост в приготовлении и тает во рту
Как вырастить чеснок дома
Что со стола можно дать собаке безбоязненно
Челябинск выделился: здесь самый высокий рост цен на "вторичку"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников