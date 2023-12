Гуманитарная помощь и праздничные подарки: пятигорцы радуют земляков в селе Счастливом

В течение четырех дней представители из Пятигорска организовали поездку, в ходе которой передали 50 тонн гуманитарной помощи. Особое внимание уделили местным бойцам, включая посылки с теплыми словами, вещами и продуктами, напоминая о доме.

Фото: Christmas table decoration by Michal Osmenda from Brussels, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic