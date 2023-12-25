Гуманитарная помощь и праздничные подарки: пятигорцы радуют земляков в селе Счастливом

В течение четырех дней представители из Пятигорска организовали поездку, в ходе которой передали 50 тонн гуманитарной помощи. Особое внимание уделили местным бойцам, включая посылки с теплыми словами, вещами и продуктами, напоминая о доме.

Фото: Christmas table decoration by Michal Osmenda from Brussels, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что они также поздравили с Новым годом детей в селе Счастливом Херсонской области, куда они заезжают во время гуманитарных конвоев. В его словах есть благодарность всем, кто участвует в этой благотворительной инициативе. Об этом сообщает newstracker.ru.

Дед Мороз присоединился к поздравлениям и вручению подарков, принося маленьким жителям радость и предновогоднее настроение. Сити-менеджер выразил благодарность всем, кто принимает участие в этой инициативе, принося радость и поддержку в трудные времена.