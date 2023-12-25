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Специалист поделился методом полной защиты от нежелательных звонков

1:53
Общество

Избежать нежелательных звонков возможно, если не отвечать на звонки с неизвестных номеров и установить защиту от спама, сообщил эксперт по безопасности Александр Власов.

Специалист поделился методом полной защиты от нежелательных звонков
Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый метод, возможно, самый радикальный — просто игнорировать звонки с неизвестных номеров. Для некоторых это может быть невозможно из-за необходимости общения по работе или частых заказов в интернет-магазинах. Однако для пенсионеров, не пользующихся услугами доставки, это может быть наилучшим вариантом — полностью игнорировать такие звонки для полной защиты.

Еще один метод борьбы с нежелательными звонками — проверить, предоставляет ли ваш мобильный оператор защиту от спама.

"Многие операторы предлагают доступные пакеты, включающие защиту от спам-звонков", — отметил специалист в интервью Москва 24

Власов также добавил, что принятие спам-звонков не всегда связано с взломом базы данных.

"Сейчас возможно создать список номеров без кражи данных, просто путем генерации чисел. С начала пятой цифры номера можно использовать любые цифры. Этот список затем загружается в робота, который начинает автоматически прозванивать и предоставляет информацию о том, где ему отвечают", — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники чаще звонят гражданам РФ, представляясь сотовыми операторами. Количество таких звонков увеличилось втрое с сентября по октябрь и вчетверо с октября по ноябрь. Аферисты убеждают жертв в том, что их договор оказания услуг связи или сим-карта подходит к концу, при этом данные об этом якобы не отображаются в личном кабинете. Одновременно злоумышленники пытаются получить конфиденциальные сведения и одноразовые коды.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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