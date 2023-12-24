Визитку Владимира Путина продали за два миллиона рублей на электронном аукционе

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В воскресенье на электронном аукционе была продана визитная карточка президента России Владимира Путина, выпущенная в период его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы.

Фото: kremlin.ru

Лот, выставленный на аукцион, получил стартовую цену в 1 тысячу рублей, и за пять часов до начала торгов максимальная ставка составляла 200 тысяч рублей. Однако в итоге визитную карточку приобрели за 2 миллиона рублей.

Карточка представляет Путина в роли советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. На ней имеются рукописные телефонные номера, принадлежащие самому Путину. Победитель аукциона остался неизвестным, так как аукционная площадка не разглашает данные о покупателях, сообщают РИА Новости.

Этот случай не первый в истории, когда визитки Владимира Путина выставляются на продажу. В октябре 2019 года на другом интернет-ресурсе была выставлена аналогичная карточка за 2 миллиона рублей, относящаяся к периоду, когда Путин занимал должность председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год. Ранее также на том же сайте продавалась "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете, стоимостью 950 тысяч рублей.