За участие в скандальном "голом шабаше" у Ивлеевой глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста.

Кстати, эту идею поддержали в Госдуме.

Депутат Александр Шолохов был солидарен с Бородиным.

"Такое поведение недопустимо. Я думаю, это лишение корректно во всех случаях. Если бы Киркоров первый раз в жизни совершил что-то эпатажное, мягко говоря, то это бы подлежало какому-то обсуждению. А так он постоянно совершает что-нибудь: то по крестам лазит полуголый, то еще что-то. Откровенно говоря, человек получил это звание непонятно за что", — отметил первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы.