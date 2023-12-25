Врач Ниязов: поблажек для девушек в космосе нет

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Научный сотрудник-врач по авиационной и космической медицине ГНЦ РФ-ИМБП РАН, заместитель руководителя подгруппы медицинского обеспечения выхода в открытый космос ЦУП Арслан Ниязов рассказал Pravda.Ru о том, кого берут в отряд космонавтов Роскосмоса.

Фото: Фото: Роскосмос

В российский отряд космонавтов на очный этап отбора приглашены восемь женщин. Наравне с другими претендентами представительницам прекрасного пола нужно доказать, что они обладают всеми необходимыми для космонавта качествами.

"Нет никаких различий в плане отбора для мужчин и для женщин. Есть требования к космонавту. Космический корабль один, ложементы (специальные конструкции) в них тоже стандартные. Нет у нас никаких специальных поблажек для девушек. Тот же бег: километр — 3 минуты 30 секунд. Или бег на лыжах: 5 км — 24 минуты 30 секунд. Подтягивание — 12 раз", — называет некоторые необходимые для выполнения нормативы врач.

В космосе нет места нервным переживаниям и конфликтам, говорит эксперт.

"Устойчивая психика. Способность выполнять достаточно долго монотонную работу. Склонность к лидерству, потому что у нас все космонавты — лидеры. При этом способность работать в команде. У каждого лидера может оказаться свой лидер. Космонавты — все лидеры, а командир экипажа один, конформизм - умение пойти на уступки", — называет важные для космонавта качества доктор.

Счастливчиков, которых зачислят в отряд космонавтов, ждут интенсивные занятия.

"Они перейдут к общекосмической подготовке. После идет специальная подготовка. Они сейчас претенденты в кандидаты в космонавты. Потом они становятся кандидатами в космонавты. Потом, когда их уже назначают в первый экипаж, они уже становятся космонавтами. Опять же - полетят или не полетят. Потому что иногда бывает в связи с изменением программы полета заменять кого-то, смещать. Нельзя назвать это ограничением, это, наоборот, прекрасно, но планирование семьи… Девушкам в этом плане тяжелее", — подытожил Арслан Ниязов.