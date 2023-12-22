Врач Кондрахин объяснил, почему нужно закусывать и запивать алкоголь

Новый год — основной праздник всей страны, который редко проходит без участия алкоголя. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин поделился в беседе с "Радио 1" своим мнением о том, что предпочтительнее: закусывать или запивать алкоголь.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

По мнению эксперта, воздействие любого количества алкоголя негативно сказывается на организме. Однако, чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется сочетать закуску и запивку.

"Правильнее одновременно и закусывать, и запивать. Когда мы употребляем еду, жидкость равномерно распределяется, и часть алкоголя не поступает непосредственно в желудок, что смягчает удар по организму. Несмотря на то, что при закуске пища впитывает токсины, в последующем часть из них все равно выделяется, что вызывает второй этап через некоторое время. При запивке водой мы разбавляем алкоголь уже в желудке. Смысл примерно одинаковый," — пояснил врач.

Он напомнил, что спирт лишает организм влаги, поэтому во время праздничного застолья следует обязательно делать перерыв на стакан воды. Кондрахин подчеркнул, что сладкие напитки не приносят никакой пользы, так как они только увеличивают нагрузку на печень из-за высокого содержания глюкозы.