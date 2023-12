Врач Кондрахин объяснил, почему нужно закусывать и запивать алкоголь

Новый год — основной праздник всей страны, который редко проходит без участия алкоголя. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин поделился в беседе с "Радио 1" своим мнением о том, что предпочтительнее: закусывать или запивать алкоголь.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.