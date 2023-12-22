МВД: Уклонившихся от явки по повестке в военкомат не допустят к экзамену на права

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Лица, не явившиеся по повестке в военкомат, потеряют возможность сдачи экзаменов на права. Также они не смогут получить водительское удостоверение, информацию приводит ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД России.

Фото: t.me/newsfrol

Известно, что новый регламент сдачи экзамена на получение прав в России вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Изменения внесены в перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами, а также выдаче водительского удостоверения.

Проект приказа разработан для внесения изменений в административный регламент МВД, который могут предоставлять Госуслуги для проведения экзаменов, а также для выдачи водительских удостоверений.

Проект подразумевает, что отказ будет выдан лишь тем, кто не имеет права на управление автомобилями иных категорий и подкатегорий.

Ранее сообщалось о том, что военный корреспондент Коц предсказал, как пройдёт осенний призыв по электронным повесткам. Перевод воинского учёта на современные технологии упростит жизнь и военкоматам, и призывникам, отметил корреспондент.