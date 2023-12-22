Депутат Колунов: школьникам следует сдавать ГТО в обязательном порядке

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил внести обязательный характер в сдачу нормативов ГТО. В настоящее время выполнение требований физкультурно-спортивного комплекса остается по собственному усмотрению школьников и взрослых.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Член комитета по строительству и ЖКХ отметил, что практически каждая школьная дисциплина имеет свои итоговые, также известные как годовые, контрольные работы.

"Это своего рода подведение итогов года, где проверяется, насколько ребята освоили материал, который изучали в течение года. Я убежден, что подобный формат должен быть введен и в области физкультуры", — подчеркнул собеседник портала "Подмосковье Сегодня".

Парламентарий продолжил, что в случае спортивных занятий необходимость в чем-то новом отсутствует, поскольку уже существует комплекс "Готов к труду и обороне", возрожденный в 2014 году.

"Сдачу норм ГТО следует сделать ежегодной обязательной "контрольной" для школьников всех возрастов. С самого детства новое поколение должно осваивать спорт, а не оставаться равнодушным к нему. Спорт — это здоровье, крепкое телосложение, иммунитет! От этих аспектов во многом зависит будущее нашей нации", — заключил Колунов.

Депутат планирует направить письмо с данной инициативой в Министерство просвещения Российской Федерации.