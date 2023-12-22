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В России стали реже покупать салюты и фейерверки – исследование

0:56
Общество

В начале декабря в России заметно снизился спрос на фейерверки и салюты, как сообщили в пресс-службе компании АТОЛ. За первые две недели декабря спрос на пиротехнику упал на 10% по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

В России стали реже покупать салюты и фейерверки – исследование
Фото: ТАСС by Егор Алеев

Вместе с тем, средние затраты на приобретение этой продукции остались практически неизменными. Так, медианная стоимость салюта составляет 1,4 тысячи рублей, а на фейерверки приходится 750 рублей за единицу.

Эксперты отмечают, что обычно спрос на пиротехнику возрастает перед наступлением новогодних праздников. Однако в этом году было выявлено необычное явление: за последнюю неделю 2022 года было куплено 64% общего объема фейерверков и салютов за весь декабрь, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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